В Тюменской области открыта горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших от паводка
Общество, 15:34 25 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка, открыта в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.
Получить консультацию можно в Центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно).
Поддержка предпринимателей Тюменской области, чье дело пострадало от воды, на личном контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона поставил задачу заместителю Андрею Пантелееву проработать варианты поддержки бизнеса