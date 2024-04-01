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В Тюменской области открыта горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших от паводка

Общество, 15:34 25 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка, открыта в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Получить консультацию можно в Центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно).

Поддержка предпринимателей Тюменской области, чье дело пострадало от воды, на личном контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона поставил задачу заместителю Андрею Пантелееву проработать варианты поддержки бизнеса

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# горячая линия , предприниматели

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