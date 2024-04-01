Волонтеры из Москвы и Екатеринбурга приедут в Тюменскую область на борьбу с паводком

| Фото: предоставлено Глебом Бурцевым | Фото: предоставлено Глебом Бурцевым

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Волонтеры из Москвы и Екатеринбурга приедут на борьбу с паводком в Тюменскую область. С 28 апреля они собираются поехать на четыре дня в населенные пункты Ишимского и Абатского районов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал лидер российской группы волонтеров "Жожеки" в Тюмени Глеб Бурцев.

"Наши ребята из движения "Жожеки" уже работают в Оренбургской области на паводках. Собирают там вещи. В майские праздники некоторые приедут на помощь к нам в регион. Тюменцы тоже могут присоединиться к нашей командировке. Но так как это отдаленные районы, то мы призываем больше добровольцев на своем транспорте. Мы сможем подсадить к себе не так много людей в машины. При этом хочется предупредить, что будет ошибкой поехать одному на места подтопления. Вы или будете мешать или просто постоите в стороне, а можно еще и пострадать. Поэтому важно всегда связываться с координаторами", – добавил он.

| Фото: предоставлено Глебом Бурцевым | Фото: предоставлено Глебом Бурцевым

Для пострадавших добровольцы из "Жожеков" организовали благотворительный сбор. За четыре дня они собрали более 270 тыс. рублей. На эту сумму были закуплены комплекты постельного белья, гигиенические средства и другие вещи для людей, находящихся в ПВР. Для волонтеров, которые борются с паводком, куплены лопаты, инструменты, армированные ленты ПВХ, фонари. Сотрудничают "Жожеки" и с ребятами из опорного центра добровольчества ЧС Тюменской области. Для них они приобрели лопаты, бензопилу и моторный двигатель, что позволяет оперативно оказывать помощь населению и доставлять гуманитарную помощь.

"Большинство надувных лодок идет без моторов, а там большое течение и без двигателя мощностью пять лошадиных сил никуда. Кроме этого, купили в штаб масла, бензопилы. Ребята и сейчас в этом нуждаются, у нас сбор продолжается, будем еще помогать. Кстати, если человек хочет отдать лопату, ведра или что-то другое, а возможности прийти в пункт нет, то мы приедем и заберем инструменты", - отметил Глеб Бурцев.

Уточнить на счет поездки на майских праздниках в подтопляемые районы можно у лидера группы ВКонтакте по ссылке.

Напомним, что сейчас в сообществе около 60 добровольцев, из которых постоянный костяк – 12 человек.

Виктория Макарова