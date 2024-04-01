Опорный центр добровольчества ЧС Тюменской области набирает волонтеров для борьбы с паводком

| Фото: группа "Опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области" во ВКонтакте

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Волонтеров для борьбы с паводком набирает опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области. На время проведения работ по предотвращению и минимизации последствий половодья команда работает круглосуточно.

"У нас много направлений. Это сбор, контроль, доставка вещей в пункты временного размещения. Есть у нас и ребята, которые занимаются работой с населением. Состояние по паводкам нестабильное, вода, а мы работаем в данный момент в Абатском районе, прибывает примерно каждый час. Наш руководитель Максим Бойко находится там и передает мне всю необходимую информацию. При необходимости дополнительных сил мы выезжаем", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор штаба опорного центра добровольчества ЧС по региону Мария Антуфьева.

Чтобы стать добровольцем необходимо заполнить гугл-форму в официальной группе во ВКонтакте. Мария отметила, что одним из важных требований является совершеннолетие заявителя, так как к проведению работ во время чрезвычайных ситуаций допускаются только волонтеры старше 18 лет. Если человек подходит, то с ним связывается сотрудник центра.

| Фото: группа "Опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области" во ВКонтакте

Также команда собирает вещи для людей, находящихся в пунктах временного размещения. Нужны раскладушки, постельное белье, матрасы, одеяла, полотенца, гигиенические наборы для взрослых и детей. Для добровольцев, участвующих в ликвидации паводков, просят приносить фонари, батарейки, рыбацкие полукомбинезоны, удлинители, топливо и многое другое. Гуманитарную помощь принимают ежедневно по ул. Бакинских Комиссаров, 8, стр. 1.

"Кроме этого, в тестовом режиме у нас начала работать горячая линия. Буквально на днях позвонила женщина и попросила помощи, чтобы ее дом не пострадал во время паводка. Мы заявку приняли и передали руководителю, который уже работает в зоне подтопления. Этот звонок мы отработали, жительнице помогли", - добавила Мария Антуфьева.

| Фото: группа "Опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Опорный центр добровольчества ЧС по Тюмени и Тюменской области" во ВКонтакте

Сейчас ребята совместно с другими волонтерами, сотрудниками МЧС и прочими ведомствами продолжают возводить дамбы в районе с. Абатское. Они укрепляют берега водоемов, проводят патрулирование территорий, подверженных подтоплению, осмотр берегов рек, полей и лесов, чтобы выявить возможные слабые места и угрозы.

Стать участником тюменского опорного центра добровольчества ЧС можно по ссылке, телефон: +7 (963) 454-72-00.

Виктория Макарова