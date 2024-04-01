Национальные объединения Тюменской области организовали сбор помощи пострадавшим от паводка

| Фото: Федеральная национально-культурная автономия казахов России | Фото: Федеральная национально-культурная автономия казахов России

Сбор гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов, пострадавших от паводка, организовали члены регионального отделения "Ассамблеи народов России" Тюменской области.

На заседании правления организации было решено оказывать помощь адресно. Она будет передана людям, пострадавшим от прихода "большой воды". Организационная работа уже началась. Так, собраны матрасы, постельные принадлежности, одежда, обувь и предметы гигиены. Кроме того, представители национально-культурных автономий ведут сбор денежных средств. После чего с учетом пожеланий жителей подтопляемых территорий будет закуплено все самое необходимое.

Принять участие в гуманитарной акции могут все желающие. Подробная информация и реквизиты размещены на сайте реготделения "Ассамблеи народов России". Сбор продолжится до 26 апреля, а 27 апреля представители национальных объединений региона лично доставят помощь нуждающимся.

Отметим, в Тюменской области в связи с паводком с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Сейчас проходит активная фаза весеннего половодья.

Любовь Голышева