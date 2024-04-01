Прорыв дамбы предотвратили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прорыв дамбы предотвратили в Абатском районе Тюменской области. Течь обнаружили сотрудники МЧС России и дорожной службы при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск.

На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается.

Федеральная трасса Тюмень-Омск открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Видео: МЧС России по Тюменской области.