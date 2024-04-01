Прорыв дамбы предотвратили в Тюменской области
Происшествия, 07:21 25 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Прорыв дамбы предотвратили в Абатском районе Тюменской области. Течь обнаружили сотрудники МЧС России и дорожной службы при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск.
На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается.
Федеральная трасса Тюмень-Омск открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Видео: МЧС России по Тюменской области.