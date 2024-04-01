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Тюменские таможенники помогают укреплять дамбу в Упоровском районе

Общество, 11:09 25 апреля 2024

скриншот видео Федеральной таможенной службы России | Фото: скриншот видео Федеральной таможенной службы России

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Тюменские таможенники помогают укреплять дамбу в Упоровском районе. 13 сотрудников ведомства также заполняют песком мешки. Трудятся они вместе со специалистами региональных управлений Росрыболовства и Росавиации.

Как сообщили в администрации Упоровского района, добровольцы ведомств за первые сутки работы собрали более 5 тыс. мешков с песком. Помогают и там, где требуется усиление при подготовке к встрече половодья.

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# волонтеры , паводок , Росавиация , Росрыболовство , Тюменская таможня , Упоровский район

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