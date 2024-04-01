Подвоз питьевой воды организовали в семи селах Казанского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подвоз воды питьевой воды организовали в семи населенных пунктах Казанского района. Ею обеспечили Ильинку, Ельцово, Баландина, Огнево, Шагалово, Шадринку и Гагарье, сообщила глава района Татьяна Богданова.

"Это населенные пункты, где по результатам анализов вода не соответствует требованиям. В остальных территориях можно пользоваться водой из станций подготовки воды, но ее необходимо кипятить". – подчеркнула глава.

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в с. Ильинка на утро 25 апреля составил 8,44 м. За день - плюс 2 см. На гидропосту в с. Казанском изменений нет.

Дамбы находятся в стабильном состоянии. Начался подъем грунтовых вод, их откачивают помпой.