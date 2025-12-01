  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
В Тобольском лесничестве обнаружили две незаконные рубки

Происшествия, 18:19 30 декабря 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Две незаконные рубки обнаружили в Тобольском лесничестве во время патрулирования труднодоступных участков по зимникам специалист Тюменьлеса. Нарушитель сложил древесину и не вывез. Он спилил 104 березы и осины.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, ущерб лесному фонду составил около 350 тыс. рублей. Материалы по данному факту переданы в полицию.

Напомним, за незаконную рубку в крупном размере – при ущербе от пяти тыс. рублей, предусмотрена уголовная ответственность – штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.

О случаях незаконных рубок можно сообщить по электронной почте Tyumenles@prto.ru, dlk_to@72to.ru.

