В Тобольском районе река Иртыш поднялась за сутки на 25 см

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Гидромет дал прогноз по Иртышу. Река пока в русле, уровень воды за последние сутки прибыл на 25 см и сейчас держится на отметке 389 см. Паводок может пойти по неблагоприятному сценарию при подъёме воды до 7 метров, опасность наступает при 8 м 53 см.

Об этом глава Тобольского района Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях 25 апреля.

"Сейчас в пойме реки работают геодезисты, "отстреливают" точки высот. Как только обработаем данные, дам уточнённый список сёл и деревень, которые могут попасть в зону подтопления при большом разливе Иртыша. Проведём противопаводковые работы. Безусловно, потребуется помощь жителей и волонтёров. Нужно подготовить мешки с грунтом. Главам поселений поручил информировать население о возможном паводке и действиях при эвакуации", - рассказал он.

Река Тобол за сутки "выросла" на 12 см, уровень воды составляет 436 см, неблагоприятный - 750 см, опасный - 950 см.

В населённых пунктах, которые попадают в зону подтопления при неблагоприятном подъёме воды в реке Тобол, земляные работы практически закончены, отметил Леонид Митрюшкин.