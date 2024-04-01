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На реке Ишим рядом с селом Балаганы устраняют затор

Губернатор, 19:31 25 апреля 2024

t.me/av_moor

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Затор образовался на реке Ишим рядом с селом Балаганы в Викуловском районе. Вода принесла очень много деревьев и коряг, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава региона Александр Моор, который в это время находится на объекте.

"Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в Ишиме. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей. Местное агропредприятие выделило тяжелые тракторы", - уточнил Моор.

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Напомним, он дал поручение максимально ускорить работы по защите Викуловского района от последствий паводка. Все работы должны быть завершены к вечеру 26 апреля. Большую воду здесь ожидают через три дня.

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# Александр Моор , Викуловский район , паводок

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