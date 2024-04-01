На реке Ишим рядом с селом Балаганы устраняют затор

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Затор образовался на реке Ишим рядом с селом Балаганы в Викуловском районе. Вода принесла очень много деревьев и коряг, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава региона Александр Моор, который в это время находится на объекте.

"Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в Ишиме. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей. Местное агропредприятие выделило тяжелые тракторы", - уточнил Моор.

Напомним, он дал поручение максимально ускорить работы по защите Викуловского района от последствий паводка. Все работы должны быть завершены к вечеру 26 апреля. Большую воду здесь ожидают через три дня.