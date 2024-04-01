В Тюменской области 107 семей получили матпомощь за подтопленные дома

t.me/av_moor t.me/av_moor

Далее в сюжете В Тюменской области пострадавшим от паводка предпринимателям оказывает поддержку инвесткоманда

107 семей Тюменской области, чьи дома оказались подтоплены в результате паводка, получили материальную помощь на первоочередные нужды в размере 50 тыс. рублей. Произвести выплату в оперативном порядке поручил губернатор Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Для получения материальной помощи не нужно предоставлять никаких документов, требуется только заявление. Его можно оформить в пункте временного размещения, в учреждении социального обслуживания по месту жительства, в МФЦ или на портале "Госуслуги"", - напомнили тюменцам.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии 122 (кнопка 3). Работает круглосуточно.