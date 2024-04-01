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В Тюменской области пострадавшим от паводка предпринимателям оказывает поддержку инвесткоманда

Экономика, 20:33 25 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию встреч с предпринимателями, пострадавшими от паводка, проведет инвестиционная команда Тюменской области. Первая прошла в Казанском районе 25 апреля, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Основная задача — выяснить, какая поддержка необходима для восстановления бизнеса и предложить существующие меры поддержки. Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области Николай Пуртов отметил, что поддержку могут получить две категории представителей бизнеса — непосредственно те, кого затопило либо пришла вода на территории и объекты. Также те, кто пострадал косвенно — упала выручка, снизился оборот.

В регионе работает Горячая линия, по которой предприниматели могут подавать свои сведения.

Работа по информированию и выявлению предпринимателей, нуждающихся в поддержке, продолжится. Планируется побывать во всех муниципалитетах, в которые пришел или возможен паводок.

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# инвестиционное агентство , Николай Пуртов , паводок

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