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В Викулово для укрепления гидротехнических сооружений заготовили 11 тысяч мешков с песком

Общество, 20:47 25 апреля 2024

t.me/vikulovo72

Рекордное количество мешков с песком — 11 тыс. - заготовили в с. Викулово для укрепления гидротехнических сооружений. Местным жителям помогали 120 добровольцев из Сорокинского района, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Общими усилиями за шесть с лишним часов работы им удалось побить абсолютный рекорд заготовки мешков с песком. Специально для добровольцев викуловчане пекут пироги и привозят их вместе с горячим чаем на место работ.

t.me/vikulovo72 t.me/vikulovo72 ﻿

Губернатор Тюменской области Александр Моор 25 апреля проверил ход подготовки к возможному паводку в Викуловском районе, дал поручение активизировать работы.

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# Викуловский район , паводок

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