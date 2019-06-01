Сто участников собрал турнир по чирлидингу в Ялуторовске

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

100 участников из 11 команд Ялуторовска и Тюмени участвовали в открытом чемпионате и первенстве Ялуторовска по чирлидингу. Впервые участие в турнире приняли чир-мамы, сообщает мультицентр "Моя территория".

Ялуторовские команды "Терра", "Драйв" и "Манго" заняли первые места в номинациях "Чир-данс фристайл", "Чир-данс шоу", "Юниоры чир-данс фристайл".

В номинации "Юниоры чир-данс шоу" первое место заняли юные участницы из тюменского объединения "Мадагаскар".

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Организатор турнира Светлана Ефимова отметила, что чемпионат проходит в третий раз, событие популяризует чирлидинг в городе.

"Две сборные Ялуторовска являются победителями Тюменской области в своей дисциплине и призерами национальных соревнований. С 2018 года в каждой школе города образовались команды по этому виду спорта", — сказала она.

Чир-мамы, которые выступили на турнире, доказали, что чирлидинг — универсальный вид спорта, в котором нет ограничений по возрасту. Спортсменки тренируются вместе несколько месяцев, однако, показали хороший результат на соревнованиях, используя в своем выступлении элементы из профессионального чир-данса.

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Проект "Чирлидинг в каждую школу" включает в себя не только соревнования, но и образовательную программу. Кроме мастер-классов в школах города, команда организаторов провела открытую тренировку и мастер-класс в с. Новотьялово для всех жителей Ялуторовского района.

Проект получил поддержку конкурса проектов "Моя идея", сумма гранта составила 50 тыс. рублей для организации турнира.