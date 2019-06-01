Фельдшеры скорой помощи спасли мужчину, упавшего с лестницы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

69-летнему мужчине, получившему перелом при падении с лестницы, помогла бригада медиков, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Вызов на станцию поступил от родственников мужчины. Приехав к нему в гости, они выяснили, что три дня назад тот занимался дома ремонтом и упал с метровой лестницы на инструменты. Падение, пусть даже и с небольшой высоты, привело к серьезным последствиям: все это время пострадавший тяжело дышал и кашлял с кровью.

Медики диагностировали у пациента закрытый перелом ребер и ушиб легкого. После оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2.

Всего за минувшие выходные 15 и 16 июня, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 251 жителю областной столицы и Тюменского района.

В стационары доставлены 511 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник передан 381 вызов, состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 187 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 59 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 13 пациентам в состоянии комы, шока, 24 – с острым коронарным синдромом, 22 – с нарушением мозгового кровообращения.