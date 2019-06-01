Мария Сафонова стала лучшим оператором машинного доения в Тюменском районе

| фото Сергея Русанова | фото Сергея Русанова

Лучшего оператора машинного доения выбрали в Тюменском районе. Победителем стала представительница Учхоза ГАУ Северного Зауралья Мария Сафонова. Второе место заняла сотрудница АО "Успенское" Галина Мелких, третье - работник птицефабрики "Боровская" Любовь Кузнецова, сообщает администрация Тюменского района.

В 2019 году среди участников конкурса было много молодых специалистов. За победу боролись представители ведущих сельхозпредприятий района: совхоза "Червишевский", Учхоза ГАУ Северного Зауралья, агрофирмы "Луговская", птицефабрики "Боровская", ООО "Ясень-Агро", племенного завода "Тополя". Они показали и рассказали, как нужно доить коров и пользоваться предназначенным для этого аппаратом.

Самым старшим участником конкурса стала представительница АО "Успенское" Наталья Попова, а молодым - сотрудница ЗАО "Агрофирма "Луговская" Валентина Маштакова.

Площадкой для соревнований стал совхоз "Червишевский". По мнению генерального директора предприятия Андрея Червякова, конкурс должен стать традиционным и проходить регулярно.

"Сегодня нужно в целом популяризировать сельский образ жизни, поднимать престиж сельских профессий, чтобы молодежь оставалась работать здесь", - подчеркнул он.