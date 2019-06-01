Картинная галерея откроется на Красной площади Тобольска

| Фото: www.mustob.ru | Фото: www.mustob.ru

Художественная галерея под открытым небом "Мир на палитре" откроется в Тобольске в рамках празднования Дня города, 29 июня, сообщает администрация города.

На арт-площадке "Перов" будет выставлено болеее 50 картин. Это работы начинающих художников и преподавателей художественного отделения ДШИ им. Алябьева. Также будут представлены лучшие работы участников международной выставки-конкурса "Рождественская" и участников музейного всероссийского фестиваля "Жароптицево перо".

Картинная галерея под открытым небом будет работать с 13 до 18 часов на пешеходной зоне Красной площади.