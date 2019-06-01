День йоги пройдет в Тюмени

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике | Фото: департамента по спорту и молодежной политике

День йоги пройдет в Тюмени 23 июня. Открытие праздника запланировано в Яблоневой роще между площадью Памяти и тюменским технопарком на 10 часов. Погрузиться в атмосферу восточной практики смогут все желающие вне зависимости от уровня подготовки, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Занятия проведут лучшие инструкторы фитнес-центров и студий йоги областной столицы. У посетителей будет уникальная возможность в одном месте попробовать различные направления восточной практики, выбрать преподавателя, задать вопросы.

При себе необходимо иметь удобную легкую форму и гимнастический коврик. Для детей в возрасте до 18 лет обязательно наличие медицинской справки. Участие бесплатное.