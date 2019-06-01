Детский сад на четыреста двадцать мест откроется в центре Тюмени
420 юных тюменцев отправятся в детский сад на ул. Мурманская, 19 после проведения капитального ремонта, сообщает администрация города.
В 2019 году было проведено инструментальное обследование здания, составлена проектно-сметная документация на выполнение работ по усилению строительных конструкций. "Рабочие производят устройство кровли и перекрытий, а в самом здании ведутся общестроительные процедуры. Специалисты приступили к фасадным работам, закончен монтаж оконных конструкций. Бригада ведет оштукатуривание внутренних помещений. Отделка будет яркой и красивой", — сообщил подрядчик главе города Руслану Кухаруку, который происпектировал строительные площадки.
Проект реконструкции рассматривается комплексно. На территории садика появятся не только 12 групповых площадок, но и спортивные площадки, а также парковая зона. Приведут в порядок и прилегающую территорию.
В этом детском саду воплотят в жизнь проект "Яслеград" для детей младенческого и раннего возраста. Реализация программы будет осуществляться на основе программ "Кроха" (для детей до 1 года), "Первые шаги" (для детей от 1 до 3 лет). Всего же в новый детский сад пойдут 420 детей.
Здание по ул. Моторостроителей, 6, корпус 2 также находится на капитальном ремонте. Выполнен демонтаж. Необходимые материалы у строителей закуплены. Работы идут по графику. Этот садик с нетерпением ждут более 400 семей.
Другой объект для детей – детский сад на 360 мест в микрорайоне "Ямальский-2". Благодаря яркой расцветке фасада его можно увидеть уже издалека. Общая площадь здания – 6 тыс. 296,79 кв. метров. На территории появятся спортивные площадки, 161 кв. метр, прогулочные зоны для групп. Предусмотрено и озеленение.
Степень готовности оценивается как высокая. Строители делают фасад, внутренние инженерные сети, ведут отделочные работы. Уже проходят необходимые конкурсные процедуры для поставки оборудования.
"В целом мы идем по нескольким направлениям и традиционно заходим с капитальным ремонтом уже существующих объектов. Опыт проведения ремонтов в старых зданиях у нас есть, поэтому все вопросы решаются оперативно. Также на территориях прослеживается комплексный подход к благоустройству: делаются современные площадки для детей, проводится благоустройство прилегающей территории, предусматриваются парковочные места. Наша задача – сделать все возможное, чтобы объекты, на которых мы побывали, были сданы в срок. Это долгожданные объекты в каждом из районов", – сказал глава Тюмени.