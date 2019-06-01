Детский сад на четыреста двадцать мест откроется в центре Тюмени

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

420 юных тюменцев отправятся в детский сад на ул. Мурманская, 19 после проведения капитального ремонта, сообщает администрация города.

В 2019 году было проведено инструментальное обследование здания, составлена проектно-сметная документация на выполнение работ по усилению строительных конструкций. "Рабочие производят устройство кровли и перекрытий, а в самом здании ведутся общестроительные процедуры. Специалисты приступили к фасадным работам, закончен монтаж оконных конструкций. Бригада ведет оштукатуривание внутренних помещений. Отделка будет яркой и красивой", — сообщил подрядчик главе города Руслану Кухаруку, который происпектировал строительные площадки.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Проект реконструкции рассматривается комплексно. На территории садика появятся не только 12 групповых площадок, но и спортивные площадки, а также парковая зона. Приведут в порядок и прилегающую территорию.

В этом детском саду воплотят в жизнь проект "Яслеград" для детей младенческого и раннего возраста. Реализация программы будет осуществляться на основе программ "Кроха" (для детей до 1 года), "Первые шаги" (для детей от 1 до 3 лет). Всего же в новый детский сад пойдут 420 детей.

Здание по ул. Моторостроителей, 6, корпус 2 также находится на капитальном ремонте. Выполнен демонтаж. Необходимые материалы у строителей закуплены. Работы идут по графику. Этот садик с нетерпением ждут более 400 семей.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Другой объект для детей – детский сад на 360 мест в микрорайоне "Ямальский-2". Благодаря яркой расцветке фасада его можно увидеть уже издалека. Общая площадь здания – 6 тыс. 296,79 кв. метров. На территории появятся спортивные площадки, 161 кв. метр, прогулочные зоны для групп. Предусмотрено и озеленение.

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Степень готовности оценивается как высокая. Строители делают фасад, внутренние инженерные сети, ведут отделочные работы. Уже проходят необходимые конкурсные процедуры для поставки оборудования.

"В целом мы идем по нескольким направлениям и традиционно заходим с капитальным ремонтом уже существующих объектов. Опыт проведения ремонтов в старых зданиях у нас есть, поэтому все вопросы решаются оперативно. Также на территориях прослеживается комплексный подход к благоустройству: делаются современные площадки для детей, проводится благоустройство прилегающей территории, предусматриваются парковочные места. Наша задача – сделать все возможное, чтобы объекты, на которых мы побывали, были сданы в срок. Это долгожданные объекты в каждом из районов", – сказал глава Тюмени.