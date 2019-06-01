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Бывшие игроки ФК "Тюмень" трудоустраиваются в клубах ФНЛ

Спорт, 18:52 21 июня 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Бывшие игроки ФК "Тюмень" отправились на трудоустройство в клубы ФНЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Бывший капитан сибиряков Иван Чудин находится в расположении "Нижнего Новгорода". Волжане считаются одними из главных претендентов на повышение в классе.

Новую команду строят в Воронеже. Тренировать "Факел" пригласили бывшего вратаря тюменского "Геолога" Сергея Оборина, который в свое время успешно работал в пермском "Амкаре". Под его руководством к сезону готовятся покинувшие "Тюмень" Станислав Бучнев и Артур Рябокобыленко.

Защитник Фарход Васиев готовится к сезону в нижнекамском "Нефтехимике". Астемир Гордюшенко после завершения арендного соглашения вернулся в ЦСКА и уже прошел медосмотр в составе московского клуба РФПЛ.

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# ФК Тюмень , футбол

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