Зарегистрировать авто в порядке живой очереди предлагает ГИБДД

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Живые очереди для регистрации автомобилей ввели в межрайонном отделе ГИБДД регистрационно- экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств на лето.

В региональном управлении ГИБДД отметили, что в это время года значительно увеличилось количество желающих зарегистрировать транспортные средства, поэтому в отделе регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств по ул. 50 лет Октября, 63 дополнительно работает живая очередь.

При этом возможность зарегистрировать машину через портал "Госуслуги" сохранилась. "Как только летний наплыв регистрационных действий пройдет, будет все как раньше. А сейчас, и Госуслуги и живая очередь", - отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

По информации ГАИ, летом число регистраций увеличивается с 270 до 550 в день, сообщает интернет-портала "Мегатюмень".