Пациентки Медицинского города обеспечены препаратом "Трастузумаб"

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Новая партия препарата "Трастузумаб" ("Герцептин", "Гертикад") поступит в онкологический центр Медицинского города в Тюмени 25 июня, сообщает областной департамент здравоохранения.

Как пояснила заведующая аптекой Медицинского города Елена Николаева, всего в первом полугодии 2019 года Медицинский город заключил договоры на поставку только протиоопухолевых препаратов на 310 млн рублей. В том числе и на специализированный препарат "Трастузумаб". Препарат имеется в наличии.

Препарат используется для лечения HER2-позитивного рака молочной железы. Эта форма лечения может быть использована как на ранних, так и на поздних, метастатических стадиях заболевания. Схема использования препарата предполагает его введение один раз в 21 день. Необходимую лекарственную терапию пациенты этого профиля получают в условиях дневного стационара.

"24 июня на лечение данным препаратом в учреждение прибыли пять пациенток, запланированы пациентки и на следующие дни. Лечебный процесс идет в плановом режиме", - отметила руководитель терапевтической службы Медицинского города Елена Гайсина.