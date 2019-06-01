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"Тюменьхиммаш" ведет масштабную модернизацию

Экономика, 18:21 24 июня 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

60 новых рабочих мест появится на базе бывшего завода "Сибнефтегазмаш". Масштабную модернизацию предприятия ведет ООО "Тюменьхиммаш", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Для увеличения выпуска продукции, емкостей, резервуаров, аппаратов, нефтегазосепараторов и другого оборудования для нефтегазовой промышленности при поддержке МКК "Фонд микрофинансирования Тюменской области" модернизируются основные производственные линии предприятия.

Уже приобретено новое сварочное оборудование, которое позволит уменьшить цикл изготовления продукции за счет выполнения автоматической сварки всех швов, исключая из процесса слесарной доработки.

"Микрозайм получен по государственной программе "Микроинвест" под три процента годовых, - отметил руководитель пресс-службы Инвестиционного агентства Дмитрий Утьев. - Уже создано двадцать новых рабочих мест, планируется создание еще сорока в ходе реализации целевого займа, полученного в Инвестиционном агентстве, также под три процента годовых".

В планах компании завершить модернизацию производства до конца 2019 года.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , модернизация

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