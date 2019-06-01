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В тюменском "Апреле" открыли новый участковый пункт полиции

Общество, 13:04 28 июня 2019

пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Участковый пункт полиции открылся в Тюмени в новом жилищном комплексе "Апрель" (ул. Червишевский тракт, 47, корпус 4) 28 июня.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, он расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и отвечает всем современным требованиям, что позволит обеспечить комфортные условия для работы сотрудников полиции и приема граждан. В открытии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, и.о. начальника УМВД России по г. Тюмени Олег Маньковский.

Присутствующие отметили, что теперь для работы участковых уполномоченных полиции в новом микрорайоне созданы все условия. Это позволит более эффективно проводить работу по предупреждению и пресечению правонарушений. В новом участковом пункте полиции будут нести службу двое участковых уполномоченных полиции, которые поблагодарили представителей администрации и фирмы-застройщика за новое комфортное помещение, пообещав достойно нести службу.

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# Александр Моор , ЖК Апрель , Руслан Кухарук , участковый , Юрий Алтынов

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