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Тюменцы могут выиграть солидный приз фотоконкурса "Дикая природа России"

Общество, 10:14 03 июля 2019

nat-geo.ru | Фото: nat-geo.ru

Объявлен всероссийский фотоконкурс "Дикая природа России". Дедлайн 30 сентября 2019 года.

К участию приглашают граждан РФ, достигших 18 лет. Для детей до 17 лет (включительно) существует отдельная номинация "Юные таланты".

На конкурс принимают фотографии, сделанные на территории России. Всего 11 номинаций, среди которых: пейзажи, растения, макросъемка, животные, мамы и детеныши и др.

Специальная номинация 2019 года – "Совершенство от природы".

На конкурс не допускаются фотографии, сделанные неэтичным способом, а также снимки животных, содержащихся в неволе.

Главный приз – 300 тыс. рублей.

Подробности – на сайте конкурса

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# дикая природа , фотография , фотоконкурс

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