Лучшие товары и услуги выбирают в Тюмени

| Фото: Тюменский центр стандартизации, метрологии и испытаний | Фото: Тюменский центр стандартизации, метрологии и испытаний

108 тюменских производителей участвуют в конкурсе "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и 45 - в региональном этапе конкурса "100 лучших товаров России". Первое заседание комиссии состоялось в Тюменском центре стандартизации, метрологии и испытаний 3 июля.

Как сообщил заместитель директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров, итоги регионального конкурса подведут в конце июля, общероссийского - в конце ноября, награждение победителей пройдет в декабре. В шести номинациях этапа общероссийского конкурса комиссии с привлечением экспертов предстоит дать оценку 71 виду товаров и услуг. В областном – 259.

"Конкурс проводится в восемнадцатый раз, в областном конкурсе количество претендентов на награды и наименований, представленных ими товаров и услуг увеличилось. "Знак качества", получаемый лауреатами и призерами дает право предприятиям маркировать им свою продукцию в течение двух лет. Это дополнительное конкурентное преимущество, которое видят и потребители, и контрагенты, и партнеры. На уровне страны мы традиционно сильны в продовольственных товарах. Мясная, молочная продукция, хлебобулочные изделия традиционно получают немало наград и подтверждают высокое качество. Надеемся, что так будет и по итогам конкурса этого года", - рассказал Александр Сидоров.

Шесть номинаций обоих конкурсов совпадают: продовольственные и непродовольственные товары, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения. В областном конкурсе есть также номинация "региональный франчайзинг", в которой всего одна заявка по реализации франшизы лингвистических центров "Еврошкола".

Как рассказал заместитель председателя комиссии конкурсов, директор Тюменского центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Вагин, самое большое количество наименований продукции представлено в номинации продовольственных товаров – 147 на областной конкурс и 33 на региональный этап программы "100 лучших товаров России". Работе по претендентам на звание лучших в этой номинации и посвящено первое заседание комиссии, рассмотрение товаров и услуг по другим номинациям пройдет 4 июля.

"Эксперты дали свои заключения по пищевой продукции, мы рассматриваем итоги работы этих экспертных групп. После рассмотрения всех номинаций и внесения предложений состоится заседание конкурсной комиссии, которая утверждена правительством области. На нем голосованием будут утверждены или не утверждены результаты по всем участникам. Оценка проводится по целому комплексу характеристик, самых разнообразных параметров, поэтому могут возникнуть вопросы, сомнения у кого-то из членов комиссии, тогда начинаем проверять дополнительно специалистов. Итоговое заключение всегда компетентное, полное, выверенное, которое дается только на твердом обосновании", - пояснил Владимир Вагин.

Ирина Кургузова