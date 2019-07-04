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Новые физкультурные зоны для горожан определены в Тобольске

Спорт, 17:05 04 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три физкультурные зоны откроются в Тобольске 5 июля, сообщает администрация города.

Ранее было проведено рейтинговое голосование среди тоболяков о местах расположения физкультурных зон. Площадка у ТРЦ "Жемчужина Сибири" набрала большее количество голосов - 26,1 %. Территория ЗАГСа тоже была обозначена в голосовании, а площадка на территории Абрамовского экопарка появится по специальному решению комитета по физической культуре и спорту.

В рамках открытия физкультурных зон пройдут турниры по настольному теннису, шахматам, дартсу для взрослых. Дети смогут поучаствовать в играх и аттракционах. Также пройдут фитнес-разминки. Начало работы физкультурных зон в 17 часов 30 минут.

Физкультурные зоны будут работать все лето понедельникам, средам и пятницам с 17 часов до 20 часов.

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# спортивная площадка , Тобольск , физкультура

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