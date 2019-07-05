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На улице Профсоюзной в Тюмени отключат светофор

Общество, 08:29 05 июля 2019

Два светофора отключат в Тюмени 5 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 17 часов объект на ул. Бабарынка, в районе дома № 16/1. А с 9 часов 30 минут до 16 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Осипенко и ул. Профсоюзной.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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