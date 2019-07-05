Моржевание снимает тревожность, выяснили тюменские ученые

| Фото: клуб зимнего плавания и закаливания "Кристалл" | Фото: клуб зимнего плавания и закаливания "Кристалл"

Причину интереса людей к моржеванию выяснили ученые ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Интерес к зимнему плаванию связан с улучшением психологического состояния у cамих "моржей". Исследование показало, что кратковременное холодовое воздействие независимо от адаптированности к низкотемпературным условиям снижает показатель тревожности.

"Возможно, высокая личностная тревога у моржей - это тот бессознательный фактор и основная причина, по которой люди пришли в клуб зимнего плавания, - рассказала доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова. – В беседе с испытуемыми экспериментальной группы мы отметили высокий процент коммуникативных мотивов занятия групповым закаливанием как основания для занятий в клубе зимнего плавания. Для многих это занятие стало защитой от одиночества, способом поиска друзей. Холодная вода через 30 минут после купания снижала все психологические симптомы. Кроме того, было отмечено, что длительное воздействие холода стимулирует познавательную активность".

Известно, что высокая ситуативная и личностная тревожность активизирует защитно-адаптационные механизмы. Как поясняют психологи, воздействуя на тело и переживая еще более сильных эмоций, моржи снижают тревожность. Длительное закаливание приводит к тому, что у моржей вырастает познавательная активность и мотивация успеха. Потому закаливание можно рассматривать как специфическую стратегию избавления от стресса.

Изучение взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов специалисты проводили при участии людей, занимающихся зимним плаванием более 5 лет. В исследовании участвовали 65 человек. Итоги работы озвучены на XVI Европейском психологическом конгрессе в Москве.

Тюменские специалисты планируют проверить также предположения деструктивного эффекта закаливания.