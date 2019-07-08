Восемь светофоров отключат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь светофоров отключат в Тюмени 8 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 11 часов объекты на перекрестках ул. 30 лет Победы и ул. Олимпийской с Ткацком проездом, а также на ул. 30 лет Победы в районе книжной базы и международного колледжа.

С 8 до 17 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Зои Космодемьянской и ул. Ленинградской.

С 11 до 13 часов отключат объекты на пересечениях ул. Ямской с ул. Полевой и ул. Льва Толстого.

Кроме того, с 13 до 17 часов обесточат объект на перекрестке ул. Авторемонтной и ул. Механизаторов.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.