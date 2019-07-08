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Грант на восемь миллионов рублей выиграл Горковский рыбозавод на Ямале

Экономика, 14:10 08 июля 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Третий год подряд Горковский рыбозавод выигрывает окружной грант, сообщает ИА "Север-пресс". Восемь миллионов рублей ямальское предприятие получает по направлению рыболовство, переработка и рыбоводство.

Деньги пошли на покупку новых моторов и премии работникам. Для укрепления материальной базы предприятия закупается холодильное оборудование, дизельгенератор и крановая установка на пароход.

В 2019 году уловы завода на 150 тонн превышают прошлогодние. Сырка, пыжьяна выловлено около 500 тонн. План на 2019 год — 970 тонн.

"В выполнении плана особых сомнений нет", – отметил руководитель предприятия Игорь Зайцев.

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# гранты , рыболовство , ЯНАО

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