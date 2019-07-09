  • 9 июля 20199.07.2019вторник
  • USD63,8699
    EUR71,7067
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер западный

"Заяц" из Ишима ехал до Тюмени в вагоне с углем

Происшествия, 15:01 09 июля 2019

rzd.ru

Безбилетный пассажир из Ишима проехал 300 км в грузовом вагоне до Тюмени, сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД России по УФО.

Безбилетника обнаружили на станции Войновка. Молодого человека увидела сотрудница станции и сразу сообщила об этом сотрудникам транспортной полиции. Приехав на место, они выяснили, что нарушителем является 28-летний житель Ишима. Запрыгнув в поезд на станции Ишим, он проехал более 300 км в открытом вагоне с углем до станции Войновка, куда и планировал приехать.

За самовольный проезд в грузовом поезде полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бесплатный проезд , поезд , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 09.07.2019Следователи проверяют информацию о гибели мальчика в Тоболе
15:32 09.07.2019Из-за ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск организовали реверсивное движение
15:01 09.07.2019"Заяц" из Ишима ехал до Тюмени в вагоне с углем
13:54 09.07.2019Пожилой житель Тюменской области избил жену тростью