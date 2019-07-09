"Заяц" из Ишима ехал до Тюмени в вагоне с углем

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Безбилетный пассажир из Ишима проехал 300 км в грузовом вагоне до Тюмени, сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД России по УФО.

Безбилетника обнаружили на станции Войновка. Молодого человека увидела сотрудница станции и сразу сообщила об этом сотрудникам транспортной полиции. Приехав на место, они выяснили, что нарушителем является 28-летний житель Ишима. Запрыгнув в поезд на станции Ишим, он проехал более 300 км в открытом вагоне с углем до станции Войновка, куда и планировал приехать.

За самовольный проезд в грузовом поезде полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ.