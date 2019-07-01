Ход капремонта домов и благоустройства дворов в Тюмени проверил глава города

| Фото: архив "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: архив "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более 700 многоквартирных домов Тюмени включены во второй краткосрочный этап плана региональной программы капитального ремонта. На одном из объектов 2019 года, на ул. Судоремонтной, 13, побывал в ходе рабочей поездки глава города Руслан Кухарук 10 июля.

"Здесь у нас получилось совмещение комплексного благоустройства дворовой территории с капитальным ремонтом дома. Подрядные организации выполняют работы по графику и с небольшим опережением и хотят закончить их ко дню города", - сообщил глава администрации Тюмени.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Светланы Бондарук, двухэтажный 12-квартирный дом был построен в 1959 году, в капитальный ремонт включен ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Представитель компании-подрядчика ООО "Стройкомп" доложил, что до конца июля работы будут выполнены. Замену устаревшей проводки на новую с устройством заземления и другие работы по ремонту систем энергоснабжения закончат через пару дней. Основная часть кровельных работ тоже позади - готова новая стропильная система, в ближайшее время начнется монтаж металла на крыше, после чего останется сделать карниз.

Как сообщил руководитель управы Ленинского административного округа Тюмени Роман Воллерт, до конца сезона в округе комплексному благоустройству подлежат 18 дворов. Работы ведутся на всех, где-то свою часть работ заканчивают организации, занимающиеся инженерными сетями. "Двор между домами № 13 и 15 на Судоремонтной – один из небольших, где не требовалась замена инженерных сетей. Подрядчик – компания "Перестрой-ка" - уже давно се6я зарекомендовала и все это позволяет преобразить двор в кратчайший срок, буквально за месяц", - пояснил Роман Воллерт. Во дворе появятся детские игровые и спортивная площадка с песчаным и травмобезопасным покрытиями, будут сделаны проезды в асфальто-бетоне и парковка, тротуары и газон.

Ирина Кургузова