Жителя Югры обвиняют в убийстве односельчанина

| Фото: hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Жителя Югры обвиняют в убийстве 31-летнего мужчины. Тело с множественными ранами шеи обнаружили полицейские в селе Селиярово Ханты-Мансийского района 6 июля, сообщает СУ СК РФ по Югре. Преступление было раскрыто по горячим следам благодаря взаимодействию следователей с местными жителями.

Соседи погибшего сообщили полиции, что у мужчины был длительный конфликт с 36-летним ранее судимым односельчанином, который несколько раз угрожал ему убийством и поджогом дома.

Подозреваемый сначала отрицал причастность к преступлению, но местные жители, помогавшие следствию, обнаружили на берегу реки лом, а в доме подозреваемого - обувь со следами крови.

После этого мужчина признал вину. Он рассказал, что 6 июля пришел в дом к потерпевшему, где после употребления спиртного нанес ему ломом несколько ударов в шею. После этого он скрылся с места преступления и избавился от орудия убийства, а также тщательно постирал одежду.

Суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.