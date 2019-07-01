Тюменские моржи претендуют на всероссийский рекорд

| Фото: Максима Сладкоштиева | Фото: Максима Сладкоштиева

Эстафета моржей от Кургана до Тобольска протяженностью 730 км проходит в регионе. Пловцы преодолеют это расстояние за 15 дней. Суперзаплыв может попасть в Книгу рекордов России, как самый массовый в открытой воде.

В экологическую экспедицию по р. Тобол отправились любители плавания из Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Башкортостана и Казахстана.

"От Царева городища до Тобольского кремля", – так гласит призыв моржей, который спортсмены-исследователи опубликовали на афише события. Ежедневно по реке вплавь отправляется команда из пяти человек, которых сопровождают два судна и автомобиль.

На первой неделе суперзаплыва по Тоболу пловцы останавливались в поселениях Белый Яр, Белозерское, Памятное, Старая Шадрина, Суерка, на базе отдыха "Берёзовка" в Ялуторовске. 9 июля любители плавания преодолели 51 км. Кормят команду местные жители, прокомментировал руководитель проекта Максим Сладкоштиев. Каждый спортсмен плывет со спасательным буем – в соответствии с требованиями к суперзаплывам. За работой пловцов постоянно наблюдают сотрудники региональных МЧС – Курганской, а затем Тюменской. Очевидцы-попутчики делятся впечатлениями в соцсетях.

Видео из группы "ЦАРСКАЯ МИЛЯ (Фестиваль водных видов спорта)" во ВКонтакте.

"Здесь нет профессиональных спортсменов: все мы – любители. Таким образом мы показываем пример для всех людей. Ничего невозможного нет. Важно двигаться, развиваться", – рассказал участник суперзаплыва из Кургана, который впервые присоединился к марафону пловцов.

Как заявляет представитель Центра закаливания "АквАйСпорт-Тюмень" Альберт Собиров, в таком речном путешествии многие моменты человеку сложно преодолеть психологически: в реке могут встречаться воронки, и, в целом, маршрут не проверен. Во время заплыва спортсмены планируют оценить состояние реки и представить экоатлас.

"Мы хотим изучить Тобол, его воду, берега, посмотреть какие тут водятся животные, рыбы, проверить маршрут: готов ли он для каких-то определенных сплавов, заплывов", – пояснил Альберт Собиров.

Экспедиция завершится в Тобольске 15 июля.

Ирина Ромашкина