Новый детский сад на 317 мест в ЖК "Легенда" в Тюмени построят к октябрю

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Использование типового проекта позволит ввести в эксплуатацию новый детский сад в районе ЖК "Легенда" в Тюмени с опережением графика. Будущее учреждение рассчитано на 317 мест. Это 14 групп - для детей ясельного, младшего, среднего и старшего возраста, а также две подготовительные.

С ходом работ ознакомился глава региона Александр Моор в рамках рабочей поездки по строящимся новым объектам 27 июня.

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В трёхэтажном здании общей площадью более 5 тыс. 800 тыс. кв. м предусмотрены спортивный и музыкальный залы. В детском саду разместятся также специализированные помещения для занятий, в том числе индивидуальный кабинет коррекции речи.

Как рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, завершение работ ожидается в октябре. "Детсад очень нужен в новом жилом массиве, строительство идет с опережением", - отметил он.

Николай Ступников