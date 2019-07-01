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Кукольные представления для детей покажут в МТЦ "Космос"

Общество, 15:41 13 июля 2019

из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Кукольные представления "Принцесса на горошине" и "Репка" от сказочника Сергея Нарыкова пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 14 июля с 11 часов, сообщают организаторы.

Посмотреть представления от Сергея Нарыкова приглашают всех желающих. Их покажут в малом зале МТЦ "Космос". Вход свободный. Необходима регистрация.

Молодежный театральный центр "Космос" запускает летнюю кампанию "Искусство вкусно". Для жителей Тюмени в июле и августе пройдут открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии, баттлы.

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# дети , представление , театр

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