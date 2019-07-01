В молодежном центре пройдет читка пьесы драматурга Василия Сигарева
| Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте
Читка пьесы драматурга Василия Сигарева "Пластилин" состоится в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 24 июля в 19 часов, сообщают организаторы.
Тюменцев приглашают послушать пьесу в исполнении тюменского театра комедийной импровизации BreakFastBand.
Молодежный театральный центр "Космос" (ул. Республики, 165а) продолжает серию открытых читок пьес современных драматургов "Почитать есть че?". Читка — репетиция пьесы в форме чтения ролей. По словам организаторов, это возможность познакомить тюменцев с современным драматургическим творчеством.
Возрастное ограничение 18+. Вход свободный, но необходима регистрация.