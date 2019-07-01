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В молодежном центре пройдет читка пьесы драматурга Василия Сигарева

Общество, 16:49 13 июля 2019

из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Читка пьесы драматурга Василия Сигарева "Пластилин" состоится в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 24 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

Тюменцев приглашают послушать пьесу в исполнении тюменского театра комедийной импровизации BreakFastBand.

Молодежный театральный центр "Космос" (ул. Республики, 165а) продолжает серию открытых читок пьес современных драматургов "Почитать есть че?". Читка — репетиция пьесы в форме чтения ролей. По словам организаторов, это возможность познакомить тюменцев с современным драматургическим творчеством.

Возрастное ограничение 18+. Вход свободный, но необходима регистрация.

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# пьеса , театры

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