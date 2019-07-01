Мечты о небе привели жителя Урала к гибели

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Доследственную проверку по факту гибели парапланериста проводят следователи в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СКР.

Тело мужчины 1976 года рождения обнаружено у подножия Уктусских гор, недалеко от переулка Кирпичный, в Екатеринбурге. По имеющимся данным, его смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты во время использования принадлежавшего ему параплана. Какой-либо защитной экипировки на мужчине в момент произошедшего не имелось.

По сведениям, полученным от лиц, знавших погибшего, попытку совершить полет на параплане он предпринимал и ранее, однако несколько лет назад она оказалась неудачной, закончилась получением травмы. Что стало причиной нынешнего трагического инцидента, установят специалисты.

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Продолжается выполнение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.