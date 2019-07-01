Мнение тоболяков учтут при размещении контейнерных площадок для сбора мусора

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

В Тобольске в течение месяца определят места для контейнерных площадок для сбора мусора у многоквартирных домов, сообщает администрация города.

Перед обустройством площадки места соогласуют с жителями. Затем региональный оператор "Тюменское экологическое объединение" установит новые баки.

В администрации города уточнили, что на сегодняшний день спрос превышает предложение, что приводит к дефициту контейнеров. В городе необходимо заменить 89 сломанных баков.

К 1 января 2020 года планируют установить 1 тыс. новых контейнеров.

Также в течение месяца в Тобольске в домах уберут мусоропроводы (а их по данным администрации насчитывается 100) и установят контейнеры.

Напомним, что согласно СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. На площаке не должно быть более пяти контейнеров.