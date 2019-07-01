Победитель сказки-игры про Конька-горбунка получит электрический самокат

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Интерактивную сказку-игру, посвященную "Коньку-горбунку" Петра Ершова, запустили на сайте конек-горбунок.рф. Участники сказки-игры должны ответить на 22 вопроса, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Игру мы придумали в честь 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки Петра Ершова. Тот, кто лучше всех покажет свои знания, получит главный приз – электрический самокат", – рассказал координатор партпроекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Принять участие в игре могут дети от 6 до 13 лет включительно, однако помогать им могут и взрослые члены семьи: сказка-игра будет интересна всем.

"Мы будем очень рады, если участие в игре примут не только жители Тюменской области, но и жители других регионов и даже граждане иностранных государств, ведь "Конек-горбунок" переведен на десятки языков, сказку знают и любят во всем мире. Хотелось бы, чтобы после игры у ее участников появилось желание приехать в Тюменскую область и посетить те места, где родился, жил и работал Петр Ершов", – пояснил Андрей Артюхов.

Помимо электросамоката, набравших наибольшее количество баллов ждут и 30 других призов. Для участия в конкурсе необходимо ответить на все вопросы игры, а затем поделиться результатом в социальной сети "Вконтакте" с хэштегом #горбунок72, в комментариях, указав имя, фамилию, возраст и место проживания. Страница "Вконтакте" на время конкурса должна быть открыта. Сроки проведения конкурса – с 15 июля по 9 августа. Победителей объявят 9 августа в прямом эфире в социальных сетях.