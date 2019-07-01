Путешествовать на юг в бархатный сезон можно с большими скидками

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Купить билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40 %, а билеты в купейные вагоны – по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути" с 7 октября по 19 декабря смогут пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском. Специальное предложение действует для пассажиров в рамках акции "Бархатный сезон", сообщает Свердловская железная дорога.

Оформить проездные документы в купейные вагоны по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути" можно от 120 до 32 суток до отправления поезда. Предложение действует при покупке билета на основной маршрут поезда и не распространяется на специализированные купе для пассажиров с ограниченными возможностями.

Скидка в размере 40 % действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних с 1 по 35, также при условии покупки билета от 120 до 32 суток до отправления поезда. Скидка не применяется к сервисным сборам (постельное белье, питание и другие).

Продажа билетов в рамках акции уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Полный список поездов, включенных в акцию, и условия ее проведения опубликованы здесь.