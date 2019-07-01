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Составлено шестьдесят протоколов о нарушении противопожарного режима

Общество, 14:43 17 июля 2019

пресс-служба Федеральной авиалесоохраны | Фото: пресс-служба Федеральной авиалесоохраны

60 постановлений о назначении административного наказания составлено за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при особом противопожарном режиме, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Общая сумма штрафов для физических лиц составляет 124 тыс. рублей. Штрафы на сумму 450 тыс. рублей назначены юридическим лицам. 60 тыс. рублей - штрафы, выписанные должностным лицам. С начала действия особого противопожарного режима проведено 1 тыс. 947 рейдов.

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона произошло 111 лесных пожаров на площади 2 тыс. 462,13 га и 133 ландшафтных пожаров на 9 тыс. 521,1 га.

“За прошедшие сутки в Тюменской области лесных пожаров не зарегистрировано", - сообщает пресс-секретарь департамента лесного комплекса Тюменской области Анна Корнелюк.

При обнаружения природного пожара необходимо сообщать о нем по телефонам 8-800-100-94-00, 112, 32-41-71, 62-42-23, 112 или через приложение “Берегите лес”.

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# лесные пожары , штрафы

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