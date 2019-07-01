На Червишевском водоводе увеличивают мощность подачи воды

| Фото: https://atmr.ru | Фото: https://atmr.ru

Над устранением аварии на Червишевском водоводе работают коммунальщики Тюменского района и специалисты "Тюмень Водоканала". Им предстоит решить вопрос увеличения мощности подачи воды в дома потребителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 12 июля резко упало давление в водопроводной сети, вода перестала поступать потребителям с. Червишево и дер. Большие Акияры. Сотрудники Онохинского ЖКХ (Червишевский участок стал подразделением этого предприятия в начале лета 2019 года) организовали подвоз воды из Онохинского водозабора и начали обследовать трассу для выявления причины аварии.

С 15 июля вода начала поступать в Червишево, однако давления не хватало, верхние этажи многоквартирных домов так и не получали воду.

К работе были привлечены инженеры "Тюмень Водоканала" и специальная техника.

С вечера 16 июля на Червишевском водозаборе работает мотопомпа для накачки давления в сети. Это временный вариант подачи воды в дома, пока устраняется авария.

По графику продолжается подвоз питьевой воды из Боровского и Винзилей. Также коммунальные службы подвозят питьевую воду в пятилитровых бутылках.

17 июля "Тюмень Водоканал" установили на водоводе более мощный насос и начали опрессовывать отдельные участки водовода для определения проблемных зон и устранения аварии. В связи с этим подача воды пока приостановлена. Информация о текущей ситуации в оперативном режиме размещается на официальных страницах и группах администрации Тюменского района в социальных сетях.