Юные тоболяки соревновались в воркауте и туризме

| Фото: Центр юных туристов Тобольска | Фото: Центр юных туристов Тобольска

Около 40 тобольских школьников приняли участие в соревнованиях по уличному силовому спорту, воркауту и туризму среди лагерей дневного пребывания.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью Станции юных туристов Анна Полуянова, такие соревнования прошли на территории станции во второй раз.

"На состязания по уличному силовому спорту и туризму мы приглашаем все лагеря дневного пребывания. В этот раз участие принимали ребята, отдыхающие в Центре детского технического творчества и Центре молодежных инициатив. По одному направлению ребята выполняли упражнения на пресс, подтягивались и отжимались на брусьях. По другому – проходили на скорость веревочный парк", - рассказала Анна Полуянова.

Лучше всех веревочный парк преодолели Оксана Викрищук и Савелий Артемов. Они же стали победителями в общем зачете. В направлении "Силовой спорт и общая физическая подготовка" Оксана также удержала лидерство среди девочек, а у мальчиков первое место завоевал Кирилл Ушаков.

Все победители и призеры получили дипломы. Аналогичные соревнования Центр юных туристов проведет для участников третьих смен лагерей с дневным пребыванием школ и организаций дополнительного образования в августе.

| Фото: Центр юных туристов Тобольска | Фото: Центр юных туристов Тобольска

Ирина Кургузова