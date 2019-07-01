  • 19 июля 201919.07.2019пятница
  • USD62,8286
    EUR70,6068
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер восточный

Тюменца, напавшего на продавца в магазине, задержали

Происшествия, 14:10 19 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

38-летнего тюменца, напавшего на продавщицу в продуктовом магазине на ул. Демьяна Бедного, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

"Как установили стражи правопорядка, нетрезвый злоумышленник, угрожая ножом сотруднице магазина, попытался завладеть выручкой из кассы. Женщина испугалась за жизнь, выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих. Очевидцы позвонили в полицию. Злоумышленник покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в городской полиции.

Подозреваемого в разбойном нападении задержали. Им оказался ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный 38-летний тюменец.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия". Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , разбойное нападение , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 19.07.2019Доверчивая северянка лишилась крупной суммы денег
14:54 19.07.2019Межрегионального наркокурьера задержала тюменская полиция
14:10 19.07.2019Тюменца, напавшего на продавца в магазине, задержали
13:26 19.07.2019Тюменский алиментщик забаррикадировался от приставов в машине