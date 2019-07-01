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Законодательство об охотничьих хозяйствах изменят в России

Общество, 16:09 20 июля 2019

www.zapoved.ru | Фото: www.zapoved.ru

Законодательство об охотничьих хозяйствах в России в ближайшее время ждут большие изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии страны Дмитрия Кобылкина.

"Большие изменения у нас в охотничьем направлении будут. В ближайшее время будут приняты законы, которые позволят и иностранным охотникам в том числе приезжать на территорию России и чувствовать себя не хуже, чем в Европе", - сказал Кобылкин во время визита в Кабардино-Балкарию.

Он отметил, что в отрасли также ожидаются изменения в нормативно-правовых актах. "Мы проектно подошли к этому направлению, меняем "нормативку". Поэтому, думаю, в ближайшие годы охотхозяйства России значительно изменятся", - добавил министр.

Кобылкин также принял участие в прошедшей в Черекском районе КБР церемонии выпуска в дикую природу 100 уток-крякв и 100 северокавказских фазанов.

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# Дмитрий Кобылкин , охота

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