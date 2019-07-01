Эстонские пожарные автопробегом добрались из Таллина до Ишима

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Первый автопробег добровольных прибалтийских пожарных прибыл в Ишим 24 июля. Автопробег стартовал в Таллине 12 июля по маршруту Таллин— Иркутск — Таллин. Общая протяженность маршрута составит более 6 тыс. километров.

Пожарные спешат в Иркутск на первый международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований для обмена опытом с российскими коллегами, который пройдет с 4 по 9 августа. Добровольцы России, Эстонии, Китая, Польши и других государств рассмотрят вопросы формирования интернационального добровольно-спасательного общества, обменяются передовым опытом в развитии пожарной охраны и технологии тушения огня.

В турне по России отправилась делегация в составе пяти представителей клуба добровольных спасателей из местечка Хююру, пригорода Таллина. К мероприятию они готовились полтора года.

"Наша цель – поднять уровень добровольчества в России. В пути мы будем почти два месяца. Наша делегация в составе пяти человек работает добровольными пожарными в Эстонии. Ишим встретил нас гостеприимно, следующая остановка – Омск", - рассказал руководитель группы и президент клуба Мати Лейватегя.

Пожарный отметил, что дороги в России хорошие, за редким исключением, и путешествие доставляет гостям из Эстонии огромное удовольствие.

В Ишиме пожарные посетили село Ершово, родину великого сказочника, для них организовали экскурсию по Ишимскому музейному комплексу им. Петра Ершова.

Участники автопробега едут по России на своем пожарном "КамАЗе". Он оснащен крюковой мультилифтовой системой погрузки кузова. Благодаря этому грузовик становится универсальным. Находясь на боевом дежурстве, он перевозит мощный пожарный насос и другое оснащение. Но сейчас, в дальней дороге, машина превратилась в мобильный и комфортабельный жилой модуль.

В ходе встречи эстонские пожарные рассказали ишимцам о своей боевой и профилактической работе и добавили, что к автопробегу могут подключиться местные добровольные пожарные формирования и следовать до границы своего района, либо дальше.

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Инна Кондрашкина