Банк России предупреждает тюменцев об участившихся случаях мошенничества с картами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об участившихся случаях мошенничества с банковскими картами предупреждает граждан отделение Банка России по Тюменской области.

Представляясь сотрудниками банков, злоумышленники сообщают о подозрительной операции и запрашивают реквизиты платежной карты. Номер, с которого поступает звонок, может определиться как официальный номер телефона банка, выпустившего карту. Это возможно при помощи специального программного обеспечения.

Мошенники успешно используют способы психологического воздействия, говорят быстро, уверенно, аргументированно, оперируют профессиональными терминами. При попадании в подобную ситуацию жителям региона рекомендуют прекратить сомнительный разговор, набрать номер горячей линии банка вручную и уточнить информацию.

Ни в коем случае не нужно сообщать данные банковской карты, PIN-код или одноразовый пароль. Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты.

По статистике Банка России за 2018 год с банковских карт граждан похищено 1,4 млрд рублей, почти 80% преступлений совершены через Интернет и мобильные приложения. Регулятор отмечает, что в каждом третьем случае россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности, сообщают в отделении по Тюменской области Уральского Главного управления Банка России.