Программу "Семь секретов счастья" реализует тюменский "Родник"

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Программу "Семь секретов счастья" реализуют специалисты Областного реабилитационного центра "Родник" в Тюмени. Она направлена на поддержку родителей детей-инвалидов, сообщает департамента социального развития Тюменской области.

Программа включает в себя несколько направлений. Участники занимаются в сенсорной комнате, обучаясь правильному общению в ходе игр, вместе смотрят и обсуждают художественные и мультипликационные фильмы.

Учатся ребята и родители понимать друг друга в ходе общих творческих мастер-классов, во время оздоровительных процедур. Кроме того, в рамках программы работают спортивные секции, а юристы готовы консультировать по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Программа, реализуемая при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет работать в 2019-2020 годах, за это время ее участниками станут более ста семей.

Специалисты уверены, что опыт совместной творческой деятельности детей-инвалидов и их родителей, полученный при участии в программе ОРЦ "Родник", будет способствовать укреплению семей, их традиций, поможет прийти к здоровому образу жизни.